Mingueza Juve | nome nuovo per rinforzare la fascia Tutti i dettagli del possibile colpo a sorpresa

Mingueza potrebbe essere il nuovo rinforzo per la fascia della Juventus. Il club sta valutando questa opzione come possibile intervento per rafforzare la linea difensiva. Di seguito, tutti i dettagli e le novità relative a questa eventuale operazione di mercato, che potrebbe rappresentare una soluzione interessante per la rosa bianconera.

Mingueza Juve, è lui il nuovo nome per rinforzare la corsia. Vediamo insieme tutti i dettagli di questo possibile colpo a sorpresa della Vecchia Signora. La Juventus prosegue la sua caccia ai rinforzi difensivi guardando con grande interesse alla Liga, dove ha individuato un profilo ideale per le esigenze della squadra. Secondo quanto rivelato in una esclusiva da Fabrizio Romano sul suo profilo X, il club torinese è ufficialmente tra i club interessati ad acquistare Oscar Mingueza. Il calciatore attualmente in forza al Celta Vigo ha attirato le attenzioni di mezza Europa e la dirigenza bianconera sembra intenzionata a fare sul serio per portarlo in Italia, inserendosi in una corsa che si preannuncia molto agguerrita. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

