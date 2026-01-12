Milos Raonic si ritira dal tennis | E’ stato il mio amore e la mia ossessione

Milos Raonic, ex finalista di Wimbledon e vincitore di otto titoli professionistici, ha annunciato il suo ritiro dal tennis all'età di 35 anni. La sua carriera, caratterizzata da una finale Slam nel 2016 e da importanti successi, si conclude dopo anni dedicati a uno sport che ha definito “il mio amore e la mia ossessione”. La decisione segna la fine di un percorso professionale che ha lasciato un'impronta significativa nel panorama tennistico internazionale.

Milos Raonic si ritira: "Il tennis è stato il mio amore e la mia ossessione" - In un lungo e bellissimo messaggio pubblicato sui social, Milos Raonic ha annunciato ufficialmente il ritiro dal tennis. tennisworlditalia.com

Milos Raonic lascia il tennis: "E' stato il mio amore e la mia ossessione" - Primo canadese finalista Slam in singolare maschile, a Wimbledon nel 2016, ex numero 3 del mondo, ha vinto otto ... sport.tiscali.it

Milos Raonic si ritira: "Il tennis è stato il mio amore e la mia ossessione". Il canadese saluta e ringrazia tutti attraverso un lungo e bellissimo post sui social tennisworlditalia.com/tennis/news/In… #IntervisteTennis x.com

MILOS RAONIC SI RITIRA: ADDIO AL TENNIS PER L’EX NUMERO 3 DEL MONDO Milos Raonic ha annunciato ufficialmente il ritiro dal tennis giocato, chiudendo una carriera che ha lasciato un segno profondo nel circuito ATP e, soprattutto, nella crescita del - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.