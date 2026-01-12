Milos Raonic si ritira dal tennis | E’ stato il mio amore e la mia ossessione
Milos Raonic, ex finalista di Wimbledon e vincitore di otto titoli professionistici, ha annunciato il suo ritiro dal tennis all'età di 35 anni. La sua carriera, caratterizzata da una finale Slam nel 2016 e da importanti successi, si conclude dopo anni dedicati a uno sport che ha definito “il mio amore e la mia ossessione”. La decisione segna la fine di un percorso professionale che ha lasciato un'impronta significativa nel panorama tennistico internazionale.
(Adnkronos) – L'ex finalista di Wimbledon Milos Raonic ha annunciato il suo ritiro dal tennis. Il 35enne canadese ha vinto otto titoli a livello professionistico nel corso della sua carriera e ha raggiunto una finale Slam nel 2016, quando è stato sconfitto da Andy Murray a Wimbledon. L'ultima apparizione a livello professionistico dell'ex numero tre . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
