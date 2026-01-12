Milos Raonic si ritira a 35 anni | Questo sport è stato il mio amore e la mia ossessione

Milos Raonic, ex numero 3 del mondo e finalista a Wimbledon nel 2016, annuncia il ritiro dal tennis a 35 anni. La sua carriera, caratterizzata da successi e numerosi infortuni, ha contribuito a definire il suo percorso nel circuito internazionale. Raonic ha lasciato un'impronta significativa come primo canadese finalista di uno Slam in singolare maschile, confermando il suo ruolo di protagonista nel panorama tennistico.

Milos Raonic lascia il tennis. Primo canadese finalista Slam in singolare maschile, a Wimbledon nel 2016, ex numero 3 del mondo, ha vinto otto titoli in una carriera segnata negli ultimi anni da tanti infortuni. "È arrivato il momento, mi ritiro dal tennis. È un momento che sai che prima o poi arriverà, ma in qualche modo non ti senti mai pronto. Il tennis è stato il mio amore e la mia ossessione per la maggior parte della mia vita", ha scritto su X il 35enne nato a Titograd, nell'allora Jugoslavia (oggi Podgorica, in Montenegro). "Sono stato incredibilmente fortunato, ho potuto vivere e realizzare i miei sogni.

