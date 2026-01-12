Mills by Millie Bobby Brown è il nuovo brand teenwear creato dalla star di Stranger Things in collaborazione con Walmart. La collezione, disponibile esclusivamente negli store USA, nasce dall’accordo tra la giovane attrice e Delta Galil Usa. Un’idea che unisce stile e praticità, rivolta a un pubblico giovane desideroso di vestirsi con capi semplici e di tendenza.

Mills by Millie Bobby Brown è infatti la linea teenwear in esclusiva per la catena di supermercati più famosa in USA, in collaborazione con Delta Galil Usa. La linea nasce grazie alla fondatrice e guida creativa, per cui Bobby Brown ha tratto ispirazione dalle sue prime esperienze nel mondo della moda, presentando il marchio come accessibile e inclusivo. Mills by Millie Bobby Brown è la nuova linea di kidswear della star di Stranger Things. Come ha detto la stessa fondatrice, "Questa collezione è pensata per le ragazze curiose in fatto di moda, perché possano giocare, sperimentare e farla propria, grazie a una divertente selezione di varianti di colore, grafiche e dettagli speciali.

© Metropolitanmagazine.it - Mills by Millie Bobby Brown è il nuovo brand teenwear della star di Stranger Things

