Mille facce di una città gli oltre 240 mila ritratti di padovani in mostra alla Galleria Cavour

Da padovaoggi.it 12 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Mille facce di una città, gli oltre 240 mila ritratti di padovani conservati nell’Archivio fotografico dello studio ArtFoto – Tagliapietra in mostra a Padova in Galleria Cavour, piazza Cavour dal 16 gennaio al 15 marzo. Ingresso lbero.DettagliLa mostra è curata da Richard Khoury, ideatore e. 🔗 Leggi su Padovaoggi.itImmagine generica

Leggi anche: "Mille facce di una città", gli oltre 240 mila ritratti di padovani in mostra alla Galleria Cavour

Leggi anche: Musica, report Aiam: oltre 2 milioni di spettatori e 11 mila concerti in mille città

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.