Milano metropolitane aperte fino alle 2 di notte nei weekend anche dopo le Olimpiadi invernali

Il Consiglio comunale di Milano ha approvato l’estensione dell’orario delle metropolitane fino alle 2 di notte durante i weekend, anche dopo le Olimpiadi invernali. Questa misura mira a migliorare la mobilità urbana e offrire un servizio più flessibile ai cittadini e ai visitatori, garantendo collegamenti più efficienti durante le ore notturne. La novità rappresenta un passo importante per il trasporto pubblico nel contesto della città.

Approvato dal Consiglio comunale di Palazzo Marino un ordine del giorno per prolungare l'orario In arrivo una novità nel trasporto pubblico a Milano, con le metropolitane aperte fino alle due di notte anche dopo le Olimpiadi. Lo prevede un ordine del giorno approvato all'unanimità a Palazzo M. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Milano, metropolitane aperte fino alle 2 di notte nei weekend anche dopo le Olimpiadi invernali Leggi anche: Le metro a Milano potrebbero restare aperte fino alle 2 nei weekend anche dopo le Olimpiadi invernali 2026 Leggi anche: Metro nei weekend fino alle 2 di notte anche dopo le Olimpiadi: il voto in consiglio Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Le metro a Milano potrebbero restare aperte fino alle 2 nei weekend anche dopo le Olimpiadi invernali 2026; Due scioperi in una settimana a Milano, dopo i treni i mezzi Atm: gli orari di metro, bus e tram; M3 a Paullo, M4 a Segrate: arriva il sì del Governo?; Giovedì sera in biblioteca fino alle 22.30. Le metro a Milano potrebbero restare aperte fino alle 2 nei weekend anche dopo le Olimpiadi invernali 2026 - Per il momento il prolungamento dell’orario della metro nei weekend è ancora soltanto un’ipotesi. fanpage.it

Orari del trasporto pubblico di Milano per oggi, giovedì 1° gennaio 2026, Linee Metropolitane · M4 e M5: seguono il normale orario festivo. · M1, M2 e M3: seguono un orario festivo programmato solo per oggi con queste tempistiche di massima: · M1 (Rossa) - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.