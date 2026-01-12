Milano-Cortina | Cio respinge ipotesi esclusione Stati Uniti da Giochi per operazione in Venezuela

Il Cio ha confermato che gli atleti statunitensi parteciperanno ai Giochi invernali di Milano-Cortina, nonostante le recenti tensioni legate all’operazione militare in Venezuela. La decisione chiarisce che la partecipazione degli atleti non sarà compromessa e che gli eventi si svolgeranno secondo il programma stabilito, mantenendo l’impegno di favorire un’atmosfera di rispetto e collaborazione tra tutte le nazioni coinvolte.

Roma, 12 gen. (Adnkronos) - Il Comitato Olimpico Internazionale ha respinto l'ipotesi di esclusione degli atleti statunitensi dai Giochi invernali di Milano-Cortina del mese prossimo, dopo l'operazione militare in Venezuela. "Il Cio non può intervenire direttamente in questioni politiche o conflitti tra Paesi, poiché esulano dalle nostre competenze", ha dichiarato l'organo di governo alla dpa. "Questo è il regno della politica. Il nostro ruolo è garantire che gli atleti possano partecipare ai Giochi Olimpici, indipendentemente dalla loro provenienza". L'esercito statunitense ha attaccato obiettivi nella capitale venezuelana Caracas all'inizio di gennaio e ha arrestato il leader Nicolás Maduro. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Milano-Cortina: Cio respinge ipotesi esclusione Stati Uniti da Giochi per operazione in Venezuela Leggi anche: L’operazione in Venezuela è una prova di forza o di debolezza degli Stati Uniti di Donald Trump? Leggi anche: Venezuela, attacco degli Stati Uniti su Caracas, Trump: “Maduro e la moglie sono stati catturati” La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Milano Cortina: Cio e Fondazione soddisfatti di Santa Giulia - Cortina, del Cio e della federazione internazionale di hockey sono allineate e volgono al bello: la Milano Santa Giulia Ice Hockey Arena, a meno di un mese dalla ... ansa.it

Milano Cortina stupisce il CIO: countdown serrato, grandi opere e certezze per un debutto impeccabile - Stato dei preparativiMilano Cortina entra nell’ultimo mese con la macchina organizzativa in piena accelerazione. assodigitale.it

Kirsty Coventry, presidente del CIO: "Gli italiani hanno una passione unica. Due cerimonie per Milano-Cortina? Sono favorevole" - Kirsty Coventry, 42 anni, presidente del CIO, ha rilasciato una lunga intervista al Corriere della Sera. eurosport.it

Tra meno di un mese inizieranno le Olimpiadi invernali Milano Cortina 26, le attendiamo dal 2019, da quando l’Italia se l’è aggiudicate con un dossier di candidatura che prometteva Olimpiadi a costo zero. Rivedi l'inchiesta x.com

La fiaccola delle Olimpiadi Invernali Milano-Cortina arriverà a Piacenza venerdì, ma c’è una piacentina che l’emozione di portarla l’ha già provata, qualche giorno fa nel Modenese. - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.