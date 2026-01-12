Milano-Cortina | Cio respinge ipotesi esclusione Stati Uniti da Giochi per operazione in Venezuela

Il Cio ha confermato che gli atleti statunitensi parteciperanno ai Giochi invernali di Milano-Cortina, nonostante le recenti tensioni legate all’operazione militare in Venezuela. La decisione chiarisce che la partecipazione degli atleti non sarà compromessa e che gli eventi si svolgeranno secondo il programma stabilito, mantenendo l’impegno di favorire un’atmosfera di rispetto e collaborazione tra tutte le nazioni coinvolte.

Roma, 12 gen. (Adnkronos) - Il Comitato Olimpico Internazionale ha respinto l'ipotesi di esclusione degli atleti statunitensi dai Giochi invernali di Milano-Cortina del mese prossimo, dopo l'operazione militare in Venezuela. "Il Cio non può intervenire direttamente in questioni politiche o conflitti tra Paesi, poiché esulano dalle nostre competenze", ha dichiarato l'organo di governo alla dpa. "Questo è il regno della politica. Il nostro ruolo è garantire che gli atleti possano partecipare ai Giochi Olimpici, indipendentemente dalla loro provenienza". L'esercito statunitense ha attaccato obiettivi nella capitale venezuelana Caracas all'inizio di gennaio e ha arrestato il leader Nicolás Maduro. 🔗 Leggi su Iltempo.it

