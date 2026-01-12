Milano Cortina 2026 | Zoeggeler | E’ un momento eccezionale Sarà un onore gareggiare in casa

Milano Cortina 2026 rappresenta un evento storico per lo sport italiano. Gherardo “Gerri” Zoeggeler, atleta di spicco, esprime il suo entusiasmo nel poter competere in casa, un’opportunità unica per lui e per i giovani talenti italiani, che finora hanno avuto poche occasioni di gareggiare sui propri terreni. La presenza dei Giochi in Italia segna un momento importante di crescita e visibilità per lo sport nazionale.

"I miei ragazzi non possono provare la mia stessa emozione perché nessuno di loro ha mai disputato i Giochi in casa né ha mai potuto gareggiare in Italia perché non c'era una pista a disposizione. Per Torino 2006 mi preparai bene durante il ritiro che portava alla competizione, pensando solo a quello che si deve fare per arrivare al massimo nell'ultimo mese". Lo dice il direttore tecnico della Nazionale azzurra di slittino, Armin Zoeggeler in un'intervista alla Ragione. L'Italia torna a ospitare le Olimpiadi invernali a 20 anni dall'ultima volta. L'edizione di Milano e Cortina è costata oltre 5 miliardi di euro e sarà l'occasione di mostrare al mondo la nostra capacità organizzativa e gestionale, dopo l'opportunità svanita di Roma 2024.

