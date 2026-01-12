Milan su Palestra | idea Musah per anticipare Juve e Inter

Il mercato calcistico continua a evolversi, con le principali squadre italiane attente alle opportunità di rafforzamento. Dopo Juventus e Inter, anche il Milan si inserisce nella corsa per Marco Palestra, un possibile nuovo acquisto che potrebbe influenzare le strategie future delle contendenti. La trattativa rappresenta un tassello importante nel panorama delle trattative di mercato in vista della prossima stagione.

Il mercato si muove anche in prospettiva e, dopo Juventus e Inter, anche il Milan si iscrive alla corsa per Marco Palestra. Il terzino destro classe 2005, attualmente al Cagliari ma di proprietà dell’ Atalanta, è uno dei profili più attenzionati in chiave futura. Secondo quanto filtra, un trasferimento già a gennaio appare complicato: la valutazione del cartellino è alta e i bergamaschi non hanno urgenza di privarsene a stagione in corso. Il Milan, però, studia una mossa per anticipare la concorrenza in vista dell’estate. L’idea rossonera è quella di inserire una contropartita tecnica: Yunus Musah, oggi in prestito all’Atalanta, potrebbe essere girato a titolo definitivo ai nerazzurri come parte dell’operazione per Palestra. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

