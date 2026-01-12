Milan punto interrogativo Nkunku e brividi finali La vittoria diventa tabù

Milano, tra sconfitte e occasioni sfumate, si presenta come un punto interrogativo. Nkunku e le ultime azioni hanno alimentato discussioni e brividi, mentre la vittoria sembra diventare un obiettivo difficile da raggiungere. Tra rigori sbagliati e occasioni perdute, la squadra cerca di ritrovare continuità e fiducia in un percorso ancora in evoluzione.

Il rigore sparato in tribuna dal genoano Stanciu, giovedì scorso, al minuto 99: un punticino. La traversa centrata dal neo viola Brescianini, ieri, al 96esimo (oltre all'uscita salva tutto di Maignan su Kean): un altro punticino. Piccoli passi, l'esperienza di Allegri insegna: a fine campionato, peseranno. Ora, sembrano più punti interrogativi. Tredici, le lunghezze perse contro le cosiddette piccole. Sarebbero stati anche di più, senza Nkunku. Oltre a capitan presente e futuro Maignan, è stato l'attaccante ex Chelsea a salvare il Milan al Franchi, pareggiando il vantaggio firmato Comuzzo: appena rientrato dal pestone rimediato contro il Verona, quando aveva siglato una doppietta, ecco il guizzo da centravanti su assist di Fofana, croce per lo scivolone contro il Grifone e delizia ieri pomeriggio, da subentrato.

Nkunku scioglie i dubbi sul futuro: presa di posizione netta in conferenza - Dopo la partita in trasferta contro la Fiorentina, Christopher Nkunku ha parlato in conferenza stampa: le sue dichiarazioni sul futuro. spaziomilan.it

Milan, Nkunku la prende con filosofia: "Se non puoi vincere l'importante è non perdere" - Ai microfoni di Milan TV, l'attaccante rossonero Christopher Nkunku ha brevemente commentato il pareggio della squadra di Massimiliano Allegri per. tuttomercatoweb.com

Secondo pareggio consecutivo per il Milan con brivido nel finale di partita Fiorentina e Genoa, due gare simili, in cui i rossoneri raccolgono 1 punto, che sa paradossalmente di punto guadagnato #FiorentinaMilan #Allegri - facebook.com facebook

Bella partita a Firenze: il punto serve più alla Fiorentina che al Milan, anche se sono i viola ad avere più rimpianti. Il Milan resta imbattuto fuori casa in Serie A e non perde in campionato da agosto, ma i pareggi sono troppi: a Como servono 3 punti per inseguir x.com

