Milan punto interrogativo Nkunku e brividi finali La vittoria diventa tabù

Milano, tra sconfitte e occasioni sfumate, si presenta come un punto interrogativo. Nkunku e le ultime azioni hanno alimentato discussioni e brividi, mentre la vittoria sembra diventare un obiettivo difficile da raggiungere. Tra rigori sbagliati e occasioni perdute, la squadra cerca di ritrovare continuità e fiducia in un percorso ancora in evoluzione.

Il rigore sparato in tribuna dal genoano Stanciu, giovedì scorso, al minuto 99: un punticino. La traversa centrata dal neo viola Brescianini, ieri, al 96esimo (oltre all’uscita salva tutto di Maignan su Kean): un altro punticino. Piccoli passi, l’esperienza di Allegri insegna: a fine campionato, peseranno. Ora, sembrano più punti interrogativi. Tredici, le lunghezze perse contro le cosiddette piccole. Sarebbero stati anche di più, senza Nkunku. Oltre a capitan presente e futuro Maignan, è stato l’attaccante ex Chelsea a salvare il Milan al Franchi, pareggiando il vantaggio firmato Comuzzo: appena rientrato dal pestone rimediato contro il Verona, quando aveva siglato una doppietta, ecco il guizzo da centravanti su assist di Fofana, croce per lo scivolone contro il Grifone e delizia ieri pomeriggio, da subentrato. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

