Dopo lo scontro avvenuto a Firenze, Strahinja Pavlovi? è stato sottoposto a controlli medici. Gli esami effettuati hanno escluso lesioni o complicazioni di rilievo, rassicurando il Milan sulla sua condizione. La società attende ulteriori aggiornamenti, ma al momento non si segnalano preoccupazioni per il giocatore.

Strahinja Pavlovi? è stato sottoposto ad accertamenti dopo il violento scontro rimediato a Firenze, ma gli esami hanno escluso conseguenze gravi. Il difensore rossonero era finito a terra nella ripresa di Fiorentina -Milan dopo un testa contro testa con Pietro Comuzzo, episodio che ha fatto scattare immediatamente il protocollo di sicurezza. Trasferimento in ospedale per i controlli: esito negativo, nessun trauma serio riscontrato. A scopo precauzionale sono stati applicati nove punti di sutura alla tempia sinistra. Le condizioni del giocatore sono considerate buone e, salvo imprevisti, non dovrebbe essere in dubbio per il prossimo impegno di campionato a Como, in programma giovedì sera. 🔗 Leggi su Milanzone.it

© Milanzone.it - Milan, paura rientrata per Pavlovi?: esami ok dopo lo scontro

Leggi anche: Milan, Pavlovic non preoccupa: arrivato l’esito degli esami dopo lo scontro con Comuzzo

Leggi anche: Paura Pavlovic: nove punti dopo lo scontro

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

E INTANTO LA JUVE FA SEMPRE PIÙ PAURA nonostante che: Massa ha ammonito solo i giocatori della Fiorentina. Ha espulso l'allenatore della Fiorentina. Su due contatti in area del Milan nemmeno un check. Quando gli arbitri vogliono indirizzare la partita - facebook.com facebook

Fullkrug non ha paura della maglia numero 9 del Milan: "Felice di indossarla" x.com