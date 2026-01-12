Milan mercato di gennaio | Tare studia il rinforzo sulla fascia destra

Il Milan, nel mercato di gennaio, continua a lavorare con attenzione alle proprie esigenze. Dopo l’acquisto di Niclas Füllkrug dal West Ham, la società valuta ulteriori rinforzi, in particolare sulla fascia destra. Con un approccio mirato e senza clamore, i dirigenti rossoneri cercano di rafforzare la rosa per mantenere la competitività nel corso della stagione. Tare, tra gli altri, studia possibili soluzioni per migliorare questa area del campo.

Il Milan si muove. Senza clamore, ma con una direzione precisa. Dopo aver definito l’arrivo di Niclas Füllkrug dal West Ham, sbarcato a Milanello in prestito con diritto di riscatto, la dirigenza rossonera ha riaperto il tavolo delle valutazioni. Gennaio non è il mese ideale per rifondare, ma è quello in cui si correggono gli squilibri. E gli ultimi segnali arrivati dal campo non sono passati inosservati. Difesa ed esterno destro: le priorità di Allegri. Il punto non è la quantità, ma la funzionalità. Massimiliano Allegri ha bisogno di rotazioni vere, soprattutto in due zone: la linea difensiva e la fascia destra. 🔗 Leggi su Milanzone.it

