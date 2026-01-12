Milan Marchegiani | Difficile preparare una partita bene se si gioca sia giovedì che domenica

Marchegiani ha commentato le recenti decisioni della Lega Serie A e il turnover adottato da Allegri nel Milan. Secondo l’ex portiere, affrontare partite ravvicinate, come quelle di giovedì e domenica, rende difficile preparare al meglio ogni incontro. Le sue osservazioni evidenziano le sfide legate alla gestione delle rotazioni e alle conseguenze sulle prestazioni delle squadre in questo calendario fitto.

A parlare delle scelte della Lega Serie A e del turnover effettuato da Massimiliano Allegri, allenatore del Milan, è stato Marchegiani: le sue parole. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

