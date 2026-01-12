Milan Futuro sconfitta beffa col Pavia E Ibra Jr se ne va

Il Milan Futuro interrompe la sua serie positiva con una sconfitta nel match casalingo contro il Pavia allo stadio Chinetti. Dopo cinque risultati utili consecutivi, la squadra di Massimiliano Oddo si ferma, complicando la classifica. Nel frattempo, si registra anche la partenza di Ibra Jr, un evento che segna un momento di transizione per il club.

Quando nessuno se lo aspettava, si interrompe allo stadio Chinetti la marcia del Milan Futuro. Dopo una striscia di cinque risultati utili consecutivi, i ragazzi di Massimiliano Oddo cadono in casa contro il Pavia, incassando una sconfitta di misura che complica la rincorsa alla vetta. Se il secondo posto resta a un tiro di schioppo, il primato si allontana sensibilmente, scivolando a otto punti di distanza, complice la contestuale vittoria della Folgore Caratese. Insomma, è un lunedì amaro per i rossoneri, che pagano a caro prezzo l'unica vera disattenzione difensiva di un match condotto in lungo e in largo, ma senza il sufficiente cinismo negli ultimi sedici metri.

