Milan fascia sinistra sotto osservazione | Estupiñán perde terreno

A Milano, sulla fascia sinistra, la situazione di Pervis Estupiñán sta cambiando. Le recenti prestazioni e le scelte tattiche hanno messo in discussione il suo ruolo, evidenziando come il campo abbia fornito indicazioni più concrete rispetto alle analisi tecniche. La sua posizione nel reparto difensivo del club potrebbe essere soggetta a variazioni nei prossimi incontri.

La posizione di Pervis Estupiñán non è più una certezza e il campo, nelle ultime settimane, ha chiarito più di qualsiasi analisi tecnica. Nelle gerarchie rossonere qualcosa è cambiato. In modo netto. Massimiliano Allegri oggi affida quella corsia a Davide Bartesaghi, scelta che fotografa un ridimensionamento evidente del laterale ecuadoriano. Non una rotazione fisiologica, ma un segnale preciso: affidabilità prima del nome. La prova di Firenze, che doveva rappresentare un'occasione di rilancio, ha finito per acuire i dubbi. Prestazione fragile, letture difensive in ritardo, spinta offensiva mai realmente incisiva.

