In una recente puntata di Pressing, l’ex difensore dell’Inter Andrea Ranocchia ha commentato la prestazione del Milan contro la Fiorentina. Secondo Ranocchia, il Milan si trova ancora dietro a Napoli e Inter, ma potrebbe avvicinarsi nelle ultime settimane, considerando il maggior numero di partite giocate dalle prime due squadre. La sua analisi sottolinea le differenze tra le squadre e il potenziale di recupero rossonero nel finale di stagione.

Nella puntata in seconda serata di Pressing, Andrea Ranocchia, ex difensore nerazzurro, sulla prestazione del Milan contro la Fiorentina dichiara che: “Il Milan, come ho sempre detto è dietro a Napoli ed Inter, però se riesce a stare comunque lì vicino gli ultimi due mesi, con Napoli e Inter che avranno tante più partite nelle gambe.non lo so, anche se per me è ancora un passo indietro alle due”. Immediatamente Sabatini risponde: “Dipende quanta strada faranno Inter e Napoli in Champions League perché sono superiori, però se il Milan può dosare in una settimana, può dire la sua”. Un’opinione arrivata dopo la replica sulle occasioni da gol sprecate da Pulisic, ma che con l’arrivo di Füllkrug sembra trovare una nuova chiave di lettura. 🔗 Leggi su Milanzone.it

© Milanzone.it - “Milan dietro a Inter e Napoli” la replica di un ex difensore nerazzurro a Pressing

Leggi anche: Adani a Bastoni dopo il derby: «Il vostro livello richiede altro?». La replica del difensore nerazzurro

Leggi anche: Calciomercato Inter, pista Norton-Cuffy per la fascia destra: tra interesse nerazzurro e pressing dalla Premier

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Ranocchia: Il Milan è dietro a Napoli e Inter, però...; Inter - Napoli in Diretta Streaming | IT; L’Inter non vince da 14 partite contro Napoli, Milan e Juventus: cosa c’è dietro il “mal di grandi”; Inter, Milan e Napoli provano ad andare in fuga: è il primo vero strappo del campionato.

Milan crollo, Napoli arranca, Roma e Juventus non rientrano: Inter, mai come oggi in quota scudetto - Inter sempre più in mood scudetto: il Napoli si allontana, Milan ancora più indietro. affaritaliani.it