Milan ancora fermo | 1-1 anche a Firenze calendario sotto la lente

Milan ancora fermo: anche a Firenze i rossoneri non riescono a conquistare i tre punti, terminando con un pareggio per 1-1. Si tratta del secondo risultato utile consecutivo dopo il pareggio di San Siro, mantenendo invariata la posizione in classifica. Analizzare il calendario e le prossime sfide sarà fondamentale per capire le possibilità di miglioramento della squadra in questa fase della stagione.

I rossoneri non vanno oltre l'1-1 anche a Firenze e infilano il secondo pareggio consecutivo, dopo quello maturato pochi giorni fa a San Siro. Al Stadio Artemio Franchi la squadra di Massimiliano Allegri rallenta ancora, lasciando aperti più interrogativi che certezze. Il match arriva al termine di una settimana compressa, con il calendario finito subito al centro delle discussioni. La gestione dei tempi, con la partita giocata a sole 64 ore dall'impegno precedente, ha fatto rumore già prima del fischio d'inizio. Dopo il campo, però, il focus si è spostato sulle scelte tecniche e su un turnover ampio, deciso dall'allenatore.

