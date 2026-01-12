Nora è una giovane segugia a pelo raso di nove mesi, attualmente ospite del canile di San Venerio. Dolce e allegra, rappresenta un’ottima compagnia per chi cerca un amico fedele. La sua storia nasce da una rinuncia legale, dovuta a problemi personali della proprietaria. Se desideri adottare un cane affettuoso e vivace, Nora potrebbe essere la scelta giusta per te.

Nora è uno splendido e giovane esemplare di incrocio segugio a pelo raso di nove mesi, che da uno si trova ospite del canile di San Venerio, a seguito della legale rinuncia della sua proprietaria che purtroppo, a causa di problemi personali, non può più tenerla con sé. Di taglia medio-grande e dal nero manto denso, lucente e liscio – con le caratteristiche focature su muso, sopracciglia, petto e arti –, Nora ha quell’indole gentile e allegra che è propria della razza con cui è incrociata. Vivacissima e piena di gioia ed energia, proprio come vuole la sua giovane età, Nora è estremamente socievole con tutti gli amici umani che le si avvicinano, a cui dimostra subito di amare la compagnia ma, possibilmente, mai ferma: il ‘miglior naso del mondo’ infatti – così è considerato ogni segugio per il suo prodigioso olfatto – richiede attività fisica e mentale sotto forma di lunghe passeggiate e generose sessioni di gioco in cui mettere alla prova il suo ineccepibile tartufo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Miglior naso del mondo. Nora è gentile e allegra

