Michele Express conquista Dubai | grande successo per il debutto internazionale del format
Il debutto di Michele Express a Dubai rappresenta un importante traguardo per il brand napoletano. Il primo punto vendita internazionale, situato nella città emiratina, introduce un nuovo format dinamico e innovativo, segnando un passo significativo nella crescita internazionale di Antica Pizzeria Da Michele. L’apertura ha riscosso grande successo, confermando l’interesse per la cucina italiana autentica anche oltre i confini nazionali.
Un weekend da record ha segnato l’esordio ufficiale del Michele Express a Dubai, il primo punto vendita del celebre brand napoletano l'Antica Pizzeria Da Michele in the world fuori dai confini italiani a adottare questo innovativo format dinamico. Situato nel cuore di DAMAC Hills 1, il. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
L’anno nuovo inizia per noi de l’Antica @pizzeriadamicheleintheworld ricco di elettrizzanti novità. A Dubai, da oggi 8 gennaio, potrete gustare le nostre specialità, in versione ‘Express’ anche presso il nuovissimo food truck situato nel cuore di DAMAC Hills 1. - facebook.com facebook
