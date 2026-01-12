Michael von der Schulenburg | ‘UE fuori controllo zittisce ogni dissenso’

Da imolaoggi.it 12 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Michael von der Schulenburg denuncia come l’Unione Europea abbia perso il controllo, limitando le libertà dei propri cittadini attraverso sanzioni illegali. In questa analisi, si evidenziano le criticità di un sistema che si allontana dai principi di legalità e trasparenza, sollevando importanti questioni sulla legittimità delle azioni comunitarie e sul rispetto dei diritti fondamentali.

Schulenburg spiega come l’UE sia diventata priva di legalità, sanzionando illegalmente i propri cittadini. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

michael von der schulenburg 8216ue fuori controllo zittisce ogni dissenso8217

© Imolaoggi.it - Michael von der Schulenburg: ‘UE fuori controllo, zittisce ogni dissenso’

Leggi anche: Von der Leyen: Ue deve costruire difesa

Leggi anche: Von der Leyen: Ue produca in Clean Tech

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Michael von der Schulenburg - Das Bündnis Sahra Wagenknecht hat einen Blitzstart hingelegt und gute Aussichten, im Bundestag zu bleiben. badische-zeitung.de

Voice of Europe: Sahra Wagenknecht und ihr Kanal zum Russland - Lange wurde über Russlandverbindungen des Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) spekuliert, nun liegen erstmals konkrete Hinweise auf eine Kooperation vor: Die BSW- watson.ch

Lafontaine macht BSW-Wahlkampf in Mitte: „Ist die Welt denn mehr und mehr verrückt geworden?“ - „Erzählt allen das Wort von Willy Brandt“, ruft Michael von der Schulenburg in den Saal des Babylon, über die Reihen des schmucken Kinos in Berlin- berliner-zeitung.de

Michael von der Schulenburg: L’UE è Fuori Controllo – Zittisce Ogni Dissenso

Video Michael von der Schulenburg: L’UE è Fuori Controllo – Zittisce Ogni Dissenso

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.