Michael von der Schulenburg | ‘UE fuori controllo zittisce ogni dissenso’

Michael von der Schulenburg denuncia come l’Unione Europea abbia perso il controllo, limitando le libertà dei propri cittadini attraverso sanzioni illegali. In questa analisi, si evidenziano le criticità di un sistema che si allontana dai principi di legalità e trasparenza, sollevando importanti questioni sulla legittimità delle azioni comunitarie e sul rispetto dei diritti fondamentali.

Schulenburg spiega come l'UE sia diventata priva di legalità, sanzionando illegalmente i propri cittadini.

