Miccoli candidato di Lega e Forza Italia | Priorità al piano antialluvioni

Claudio Miccoli è il candidato di Lega e Forza Italia alle prossime amministrative di Faenza 2026. Geologo e ex dirigente della Regione Emilia Romagna, con esperienza nel settore ambientale, Miccoli si impegna a mettere al centro del suo programma il piano per la tutela contro le alluvioni. La sua candidatura si presenta come un passo per affrontare con competenza le sfide del territorio, con attenzione alle esigenze della comunità.

È Claudio Miccoli il candidato di Lega e Forza Italia alle amministrative faentine 2026. Il geologo, classe ‘54, ex dirigente della Regione Emilia Romagna (era responsabile del servizio per l’Area Reno e Po di Volano) ha accettato la proposta di correre come civico, sostenuto da Lega e Forza Italia. Oggi residente a Fusignano, Miccoli è un volto noto nel Ravennate: ha spesso alzato la voce contro la Regione e le amministrazioni comunali, in particolare in tema di idrologia. Proprio le misure volte a contrastare nuove alluvioni saranno il cuore pulsante della candidatura di Miccoli. "È il candidato giusto al posto giusto" affermano Roberta Conti, segretaria comunale della Lega di Faenza e Francesco Martelli, consigliere provinciale della Lega, insieme a Fabrizio Dore, coordinatore provinciale di Ravenna di Forza Italia, e Bruno Fantinelli, segretario comunale di Faenza di Forza Italia. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

