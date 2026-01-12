Metsola | stop accesso a diplomatici Iran

La presidente del Parlamento europeo, Metsola, ha annunciato il divieto di accesso al Parlamento per tutto il personale diplomatico e i rappresentanti della Repubblica islamica dell’Iran. Questa decisione arriva in risposta alle recenti tensioni e alle condizioni politiche in Iran, mentre il Parlamento sostiene il diritto del popolo iraniano a difendere le proprie libertà. La misura riflette la posizione dell’UE in ambito di relazioni diplomatiche e diritti umani.

16.42 "Mentre il coraggioso popolo iraniano continua a difendere i propri diritti e la propria libertà,ho preso la decisione di vietare a tutto il personale diplomatico e a qualsiasi altro rappresentante della Repubblica islamica dell'Iran l'accesso al Parlamento europeo" Così su X Metsola, la presidente del Parlamento europeo. "Questa Camera non contribuirà a legittimare questo regime che si è sostenuto attraverso la tortura, la repressione e gli omicidi", aggiunge Metsola.

