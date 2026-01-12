Metro nei weekend fino alle 2 di notte anche dopo le Olimpiadi | il voto in consiglio

Il consiglio comunale ha approvato all’unanimità un ordine del giorno che prevede l’estensione dell’orario delle metropolitane fino alle 2 di notte nei fine settimana, anche dopo le Olimpiadi invernali. La proposta, presentata da Francesca Cucchiara di Europa Verde e inserita nel bilancio, mira a migliorare la mobilità urbana e a rispondere alle esigenze dei cittadini durante i periodi di maggiore afflusso.

Meteo weekend: Italia divisa in due, gelo al Nord e primavera anticipata al Sud x.com

#Meteo #Weekend #Calabria: sabato di maltempo intenso con #venti forti, #temporali e #neve sui monti Durante il weekend 10-11 gennaio saremo interessati da una nuova perturbazione alimentata da aria fredda di origine Artico Marittima che, sop - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.