Metro nei weekend fino alle 2 di notte anche dopo le Olimpiadi | il voto in consiglio
Il consiglio comunale ha approvato all’unanimità un ordine del giorno che prevede l’estensione dell’orario delle metropolitane fino alle 2 di notte nei fine settimana, anche dopo le Olimpiadi invernali. La proposta, presentata da Francesca Cucchiara di Europa Verde e inserita nel bilancio, mira a migliorare la mobilità urbana e a rispondere alle esigenze dei cittadini durante i periodi di maggiore afflusso.
Metropolitane fino alle due di notte anche dopo le Olimpiadi invernali. Lo prevede un ordine del giorno collegato al bilancio, presentato da Francesca Cucchiara (Europa Verde) e approvato all'unanimità dal consiglio comunale lunedì 12 gennaio. Un modo per avvicinarsi a diverse città europee, da. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
