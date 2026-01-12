Meteo si attenua il freddo | inizio settimana tra alta pressione e piogge

Durante la seconda settimana di gennaio, le condizioni meteorologiche si modificheranno, con un progressivo attenuarsi delle temperature fredde. L'inizio settimana sarà caratterizzato da un’alternanza tra alta pressione e piogge, segnando un cambiamento rispetto alle condizioni più rigide del weekend. Questa evoluzione influenzerà il clima su gran parte del territorio, offrendo un quadro meteorologico più stabile e meno freddo rispetto ai giorni precedenti.

Nel corso della seconda decade di gennaio lo scenario meteo cambierà radicalmente rispetto al weekend. Le correnti artiche si allontaneranno dall'Italia e subentrerà aria più mite di matrice atlantica supportata sul Mediterraneo dalla risalita di un promontorio anticiclonico nord africano. L'Italia se la giocherà quindi tra queste infiltrazioni umide oceaniche che porteranno qualche locale pioggia e una stabilità che vedrà il ritorno di un clima mite per il periodo. Ma andiamo per gradi e vediamo nelle linee generali che cosa ci attende. A inizio settimana lunedì avremo ancora l'influenza della recente incursione artica della domenica con temperature ancora piuttosto basse al Sud ma con aria più mite ed umida che comincerà ad entrare sul Nord Italia.

METEO. Meno freddo ma ancora nessuna precipitazione all'orizzonte: week end con il vento - Si attenua il gelo invernale degli ultimi giorni, anche se le temperature minime andranno sotto zero almeno fino a lunedì, anche se senza i valori toccati negli ultimi giorni. varesenoi.it

Meteo, inizio inverno con neve e freddo: le previsioni per gennaio - Il quadro meteo di gennaio in questi giorni propone temperature rigide, con maltempo che imperversa tra pioggia e neve. tg24.sky.it

Meteo: si attenua il clima rigido, mareggiata sul Levante METEO - A causa dell'arrivo di aria più mite in quota e maggior copertura nuvolosa, nei prossimi giorni le temperature tendono lentamente a risalire in quota ed in modo meno marcato nei fondovalle; di c - facebook.com facebook

