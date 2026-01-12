Meteo | Previsioni per martedì 13 gennaio

Le previsioni meteo per martedì 13 gennaio a Modena indicano una giornata caratterizzata da nubi sparse e schiarite, senza precipitazioni previste. Le temperature si manterranno tra 0°C e 8°C, con lo zero termico a 2402 metri. Una giornata stabile, ideale per le attività all’aperto, con condizioni atmosferiche generalmente serene e senza particolari variazioni nel corso della giornata.

A Modena domani nubi sparse alternate a schiarite per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 8°C, la minima di 0°C, lo zero termico si attesterà a 2402m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Sudest, al. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

Leggi anche: Meteo | Previsioni per martedì 6 gennaio

Leggi anche: Meteo | Previsioni per martedì 6 gennaio

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Meteo le previsioni in Campania per martedì 6 gennaio 2026.

Meteo, domenica con incubo temporali e grandine. Da lunedì torna il caldo africano, temperature fino a 38 gradi - Ecco le previsioni di oggi domenica 13 luglio e della prossima settimana quando tornerà l'Anticiclone Africano e le temperature si alzeranno fino a ... leggo.it

Aggiornamento meteo Nuova Zelanda - Martedì 13 gennaio

METEO: Previsioni del tempo del Centro meteorologico siciliano per lunedì 12 gennaio 2026 Condizioni: il cielo si presenterà sereno o leggermente velato su tutta la Regione per gran parte del giorno. Temperature: in diminuzione nei valori minimi, stabili o in - facebook.com facebook