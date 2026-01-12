Le previsioni meteo per martedì 13 e mercoledì 14 gennaio, pubblicate dalla Protezione Civile della Regione Umbria e aggiornate al 12 gennaio, forniscono un quadro dettagliato delle condizioni atmosferiche previste. Queste informazioni sono utili per pianificare le attività quotidiane e adottare eventuali misure di sicurezza in caso di condizioni avverse.

Che tempo farà. Ecco le previsioni meteo per martedì 13 e mercoledì 14 gennaio, pubblicate sul sito della protezione civile della Regione Umbria e aggiornate al 12 gennaio. Per quanto riguarda la situazione sinottica generale, si legge sul sito, “un'alta pressione di natura africana si va. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

Leggi anche: Meteo, che tempo farà: le previsioni della protezione civile

Leggi anche: Meteo, che tempo farà: le previsioni della protezione civile

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Meteo che tempo farà | le previsioni della protezione civile; Meteo che tempo farà nel fine settimana | le previsioni della protezione civile; Fino a quando farà questo freddo? Le previsioni intanto a Livigno si sono toccati -24°; Fino a quando farà questo freddo? E la neve? Le previsioni intanto a Livigno si sono toccati -24°.

Meteo weekend: freddo intenso, neve e vento di tempesta. Le previsioni da sabato 10 gennaio - Nuova ondata di maltempo sull'Italia: piogge in molte regioni e neve a bassa quota. meteo.it