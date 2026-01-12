Messina celebra il Tricolore

Oggi a Messina si è svolta la Giornata nazionale del Tricolore, un momento di riconoscimento e rispetto per i simboli patrio italiani. L’evento, promosso dal Comune in collaborazione con la Prefettura, le Associazioni degli Insigniti dell’Ordine al Merito della Repubblica e la Brigata “Aosta”, ha sottolineato l’importanza dell’identità nazionale e dei valori civici condivisi.

Si è celebrata oggi a Messina la Giornata nazionale del Tricolore, promossa dal Comune di Messina di concerto con la Prefettura, d'intesa con le Associazioni degli Insigniti dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana e in collaborazione con la Brigata Meccanizzata "Aosta".La cerimonia ha.

