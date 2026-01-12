Mertesacker lascia l’Arsenal! Decisione ufficiale quale ruolo occupava il tedesco e i motivi della separazione
Per anni, Per Mertesacker ha ricoperto il ruolo di allenatore delle giovani squadre dell’Arsenal, contribuendo allo sviluppo dei talenti emergenti. Ora, il club ha annunciato ufficialmente la sua partenza, motivata da una scelta di carriera personale e da nuovi progetti professionali. La sua esperienza e il suo contributo rimangono un punto di riferimento per il settore giovanile dei Gunners.
Mertesacker lascia l'Arsenal! Quale ruolo occupava l'ex difensore tedesco e i motivi del suo addio ai Gunners. È una notizia che chiude un capitolo fondamentale nella storia recente dell'Arsenal. Il club londinese si prepara a salutare una delle sue figure più iconiche, sia in campo che dietro la scrivania: Per Mertesacker. L'ex difensore centrale tedesco,
