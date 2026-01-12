Mercosur e Italia effetti misurabili oggi e valore strategico domani L’analisi di Scandizzo

L’accordo tra Mercosur e Italia rappresenta un tema di crescente interesse, con effetti immediati e implicazioni future. L’analisi di Scandizzo offre una prospettiva equilibrata, evidenziando come, sebbene possa essere criticato per aspetti commerciali tradizionali e impatti settoriali, abbia anche un valore strategico che richiede una valutazione approfondita. Questa introduzione esplora le dinamiche attuali e le potenziali conseguenze di un accordo complesso e articolato.

L'accordo Ue–Mercosur può essere valutato con due giudizi solo apparentemente contraddittori. Da un lato, l'intesa può essere criticata perché basata su una logica commerciale tradizionale, con effetti macroeconomici limitati e costi concentrati in alcuni settori sensibili. Dall'altro, essa può essere difesa come un accordo "strategico", capace di rafforzare il ruolo globale dell'Europa. Integrare queste due letture consente di coglierne il significato economico e geopolitico più profondo, in particolare dal punto di vista italiano. Bisogna anzitutto riconoscere che l'accordo Ue–Mercosur interviene in un momento in cui il modello export-led di sviluppo perseguito dall'Italia e dall'intera Europa negli ultimi 20 anni è entrato in crisi.

