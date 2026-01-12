Mercato Milan scambio Gatti per Loftus-Cheek | la verità Firenze coda di polemiche

Nel mercato del Milan, si discutono recentemente alcune trattative, tra cui lo scambio Gatti per Loftus-Cheek. Nella nostra analisi, Stefano Bressi chiarisce i dettagli e le tempistiche di queste operazioni, offrendo un quadro chiaro e obiettivo. Oltre a ciò, vengono approfondite altre novità relative alla rosa rossonera, in un contesto di attenta valutazione delle strategie di mercato.

Le ultime sul mercato rossonero dal nostro Stefano Bressi: la verità dietro lo scambio Gatti-Loftus-Cheek, ma non solo. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

Juventus-Milan, scambio suggestivo di prestiti all'orizzonte: Ruben Loftus-Cheek da Spalletti in cambio di Gatti per Allegri; Loftus-Cheek alla Juve per Gatti al Milan: cosa c'è dietro lo scambio tra Spalletti e Allegri; Juve-Milan, asse di mercato: spunta l'idea di uno scambio tra Gatti e Loftus-Cheek; Juventus su Loftus-Cheek: il Milan propone lo scambio con Gatti.

