Mercato Milan intrecci e sogni | scambio Gatti-Loftus Bernardo Silva in rossonero?

Le ultime notizie sul mercato del Milan, tra possibili scambi e trattative in corso, accompagnano l’attuale stagione di campionato. Oggi, lunedì 12 gennaio 2026, si discutono le voci relative a Gatti-Loftus, l’interesse per Bernardo Silva e le strategie di Allegri. Un aggiornamento sulle novità e sulle prospettive del club rossonero, in un momento di grande attenzione sia sul campo che nelle trattative di mercato.

mercato milan intrecci sogniDall’Inter al Milan, derby di mercato infuocato: Allegri fa festa - Milan attivissimo sul mercato e pronto a mettere a segno un super colpo in entrata: i tifosi rossoneri incrociano le dita ... calciomercato.it

