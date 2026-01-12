L’Inter ha presentato ufficialmente un’offerta all’Hajduk Spalato per il giovane centrocampista Branimir Mlacic. La società nerazzurra mostra interesse per il talento croato, valutando le prossime mosse di mercato. La trattativa rappresenta un passo importante per il rafforzamento della rosa, con l’obiettivo di inserire un giovane promettente nel proprio progetto sportivo. Restano da seguire gli sviluppi della trattativa e le eventuali richieste del club di Spalato.

Inter News 24 Mercato Inter, è stata presentata la un’offerta ufficiale all’Hajduk Spalato per il giovane talento Branimir Mlacic. Segui le ultime. Il mercato dei nerazzurri entra nel vivo con una mossa a sorpresa che guarda al futuro e al talento internazionale. Secondo quanto riferito dal noto esperto di trattative Gianluca Di Marzio, la dirigenza della Beneamata ha rotto gli indugi presentando la prima offerta ufficiale all’Hajduk Spalato per il giovane talento Branimir Mlacic, promettente difensore croato che si sta distinguendo per fisicità e senso della posizione nel campionato balcanico. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Mercato Inter, presentata la prima offerta ufficiale all’Hajduk Spalato per il giovane Mlacic

