Mercato due rinforzi per Conte | esterno e prima punta

Il Napoli accelera sul mercato per rafforzare la rosa di Antonio Conte, con particolare attenzione a due ruoli chiave: un esterno offensivo e una prima punta. L'obiettivo è migliorare le soluzioni offensive della squadra in vista della prossima stagione. La società lavora per concludere le trattative nel minor tempo possibile, garantendo al tecnico un ventaglio di opzioni più ampio e competitivo.

Il Napoli accelera sul mercato con l'obiettivo di consegnare ad Antonio Conte due rinforzi offensivi prima . L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Inter-Napoli, il mercato accende la sfida scudetto: Robinho jr e Sterling, le ultime scommesse di Marotta e Conte - Inter e Napoli si preparano allo scontro diretto di San Siro, ma sono molto attive anche sul mercato. sport.virgilio.it

Roma, triplo colpo: Raspadori decide tutto in 48 ore

#Torino, le novità sul mercato Da #Ricardo ai nuovi rinforzi per la Primavera, il punto #ToroNews #TorinoFC #Torino Qui per le ultime - facebook.com facebook

#Torino, le novità sul mercato Da #Ricardo ai nuovi rinforzi per la Primavera, il punto #ToroNews #TorinoFC #Torino Qui per le ultime x.com

