Merano | fermato su monopattino elettrico che arriva ai 100km h alla guida un minorenne

A Merano, il 7 gennaio, un minorenne è stato fermato mentre guidava un monopattino elettrico raggiungendo i 100 km/h. L’incidente ha sollevato preoccupazioni sulla sicurezza di veicoli elettrici e sull’uso da parte dei giovani. La vicenda evidenzia l’importanza di rispettare le normative e di adottare comportamenti responsabili alla guida di mezzi di trasporto alternativi.

A Merano, lo scorso 7 Gennaio un giovane è stato beccato, mentre sfrecciava a tutta velocità sul suo monopattino. Il minorenne, a bordo del suo mezzo da ben 4.000 watt, in pieno pomeriggio correva tranquillo nel centro cittadino, a 100 kmh. Proprio lungo il suo percorso, però, c'era una pattuglia della Polizia locale, impegnata a .

