Menu fisso 25 euro compresa la cameriera | polemiche sul bar di Fontanafredda

Un cartello esposto all’esterno di un bar a Fontanafredda, in provincia di Pordenone, sta suscitando discussioni. La scritta, che recita “Menu fisso 25 euro compresa la cameriera,” viene interpretata da alcuni come un’ironica provocazione, mentre altri la vedono come una critica o una polemica. La vicenda ha attirato l’attenzione su come le comunicazioni commerciali possano generare reazioni diverse, sollevando interrogativi sulla percezione dell’umorismo nel settore dell’ospitalità

Fa molto discutere (anche se per molti si tratta soltanto di una scritta ironica) un cartello esposto all'esterno di un bar di Fontanafredda, provincia di Pordenone, con tutta l'ironia del titolare Danilo Rovere. " Menù fisso a 25 euro compresa la cameriera ". Dal momento che la scritta ha fatto il giro del web si sono scatenate enormi polemiche. L'accusa dei sindacati. I primi a essere sul piede di guerra sono i sindacati come riportato dal Messaggero Venet o perché giudicano quella scritta sessista. " Siamo di fronte a un insulto alla dignità femminile: è un altro caso di sessismo contro le donne ", ha dichiarato Giuseppe Mancaniello, segretario Flc-Cgil. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

