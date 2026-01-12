Menù fisso 25 euro compresa la cameriera | il cartello di un bar a Pordenone accende la polemica

Recentemente, un bar di Pordenone ha attirato l’attenzione con un cartello che annunciava un menu fisso a 25 euro, includendo il servizio della cameriera. La pubblicità ha suscitato diverse reazioni tra i clienti e sui social, portando alla ribalta questioni legate ai prezzi e alla comunicazione nel settore della ristorazione locale. Questa vicenda invita a riflettere sulle modalità di presentazione delle offerte e sulla percezione del valore da parte dei clienti.

In un bar della Provincia di Pordenone è comparso un cartello che ha lasciato i clienti senza parole. Sui social la foto sta scatenando una polemica che ha coinvolto anche i sindacati. 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

Leggi anche: «Menu fisso 25 euro compresa la cameriera»: per il cartello all’ingresso del bar a Fontanafredda riscoppia la bufera

