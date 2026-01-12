La recente liberazione di Alberto Trentini e Mario Burlò dopo 423 giorni di detenzione rappresenta un passo importante verso la chiarezza sulle accuse a loro carico. La vicenda ha attirato l’attenzione pubblica e sollevato interrogativi sulle motivazioni del loro arresto. Ora si attende una spiegazione dettagliata delle ragioni che hanno portato alla loro detenzione, mentre le risposte delle autorità sono ancora incerte.

La liberazione di Alberto Trentini e Mario Burlò non è solo il lieto fine di un’ingiustizia durata 423 giorni. È la Waterloo politica di una certa sinistra italiana che per anni ha flirtato con la dittatura venezuelana. Non stupisce allora che, mentre i nostri connazionali lasciano finalmente le celle di Caracas, a far esplodere il caso politico è Enrico Mentana. Con un post al vetriolo, il direttore del TgLa7 mette all’angolo i “compagni” che ancora faticano a riconoscere la realtà: il successo del governo Meloni e il fallimento del modello Maduro. Trentini e burlò liberi, l’affondo di Mentana: «Ora spiegate l’ingiustizia». 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

Mentana spiana i compagni pro-Maduro su Trentini e Burlò: ora spiegate perché erano in cella. E Bonelli balbetta e annaspa

