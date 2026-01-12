Menopausa | un viaggio di trasformazione – Tavola rotonda sul benessere femminile promossa dall’Associazione IO DIANA
L’Associazione IO, DIANA organizza una tavola rotonda intitolata “Menopausa: un viaggio di trasformazione”, dedicata al benessere femminile. L’evento si svolgerà il 17 gennaio alle ore 17 presso la Sala Ostrichina, nel Parco Borbonico del Fusaro, con il patrocinio morale del Comune di Bacoli. Un’occasione per approfondire aspetti e sfide di questa fase della vita, rivolta alla cittadinanza.
L’Associazione IO, DIANA presenta “Menopausa: un viaggio di trasformazione”, una tavola rotonda aperta alla cittadinanza dedicata alla menopausa, in programma 17 gennaio ore 17 presso Sala Ostrichina, Parco Borbonico del Fusaro, con il Patrocinio Morale del Comune di Bacoli. L’iniziativa si inserisce nel percorso di valorizzazione culturale e sociale del territorio e sostiene la candidatura della Città di Bacoli a Capitale Italiana della Cultura . 🔗 Leggi su 2anews.it
