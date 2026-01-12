Memorie sommerse I bronzi del Ponte di Valentiniano
Il progetto espositivo curato da Federica Rinaldi e Agnese Pergola per il Museo Nazionale Romano - Palazzo Massimo alla Terme restituisce al pubblico un gruppo di straordinari bronzi che facevano parte della decorazione dell'antico Pons Valentiniani.Costruito dal praefectus urbi Lucio Aurelio.
Il Museo Nazionale Romano presenta "Memorie sommerse: i bronzi del Ponte di Valentiniano", un progetto espositivo a cura di Federica Rinaldi e Agnese Pergola, che restituisce al pubblico un gruppo di
Memorie sommerse: I bronzi del Ponte di ValentinianoThe Valentinian Bridge’s Bronzes Exhibition
