Meloni | Trentinigioia e soddisfazionei

Il ministro Meloni ha commentato con soddisfazione la liberazione dei connazionali Alberto Trentini e Mario Burlò, attualmente al sicuro presso l'Ambasciata d'Italia a Caracas. Un episodio che testimonia l’importanza della tutela dei cittadini italiani all’estero e il costante impegno delle istituzioni in situazioni di emergenza. La notizia rappresenta un passo positivo nella tutela dei nostri connazionali in Venezuela.

7.06 "Accolgo con gioia e soddisfazione la liberazione dei connazionali Alberto Trentini e Mario Burlò, che si trovano ora in sicurezza presso l'Ambasciata d'Italia a Caracas". Così la premier Giorgia Meloni. "Ho parlato con loro, e un aereo è già partito da Roma per riportarli a casa", aggiunge, per poi ringraziare Caracas, in primis la presidente Rodriguez, per la"costruttiva collaborazione in questi ultimi giorni" e "tutte le istituzioni e persone che in Italia hanno operato con impegno e discrezione".

