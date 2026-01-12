Meloni | Un aereo è già partito per riportare a casa Trentini

Il Ministro Meloni ha annunciato che un aereo è già partito per riportare in Italia i cittadini Trentini, Alberto Trentini e Mario Burlò, ora al sicuro presso l’Ambasciata d’Italia a Caracas. La loro liberazione rappresenta un risultato importante, che sottolinea l’impegno delle autorità italiane nel garantire la sicurezza dei propri cittadini all’estero.

