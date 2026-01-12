Meloni | Un aereo è già partito per riportare a casa Trentini
Il Ministro Meloni ha annunciato che un aereo è già partito per riportare in Italia i cittadini Trentini, Alberto Trentini e Mario Burlò, ora al sicuro presso l’Ambasciata d’Italia a Caracas. La loro liberazione rappresenta un risultato importante, che sottolinea l’impegno delle autorità italiane nel garantire la sicurezza dei propri cittadini all’estero.
«Accolgo con gioia e soddisfazione la liberazione dei connazionali Alberto Trentini e Mario Burlò, che si trovano ora in sicurezza presso l’Ambasciata d’Italia a Caracas. Ho parlato con loro, e un aereo è già partito da Roma per riportarli a casa». Lo ha dichiarato la presidente del Consiglio. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it
