Meloni | Trentini e Burlò liberi grazie ai servitori dello Stato – Il video

Il messaggio di Meloni annuncia la liberazione di Alberto Trentini e Mario Burlò, ringraziando i servitori dello Stato per averli restituiti alla libertà. La notizia rappresenta un momento di sollievo e soddisfazione, simbolo dell’impegno delle istituzioni italiane nel garantire la sicurezza e il rispetto dei diritti. La vicenda si inserisce in un contesto di attenzione e cura per i cittadini coinvolti in situazioni di emergenza o difficoltà.

« Alberto Trentini e Mario Burlò sono liberi e torneranno a casa. È una notizia che ci riempie di gioia, che si somma alla felicità che abbiamo provato nelle scorse ore per la liberazione di altri nostri connazionali». Lo dichiara in un video postato sui social il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. «Trentini e Burlò riabbracceranno presto le loro famiglie che in questi mesi hanno sofferto molto, a cui ovviamente vogliamo rinnovare il nostro affetto. Questo risultato è il frutto del lavoro discreto ma efficace, portato avanti in questi mesi non solo dal governo ma dalla rete diplomatica, dall’intelligence. 🔗 Leggi su Open.online

