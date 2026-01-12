Meloni | Riempie di gioia la liberazione di Trentini e Burlò

Il 12 gennaio 2026, viene comunicata la liberazione di Alberto Trentini e Mario Burlò. La notizia rappresenta un momento importante per le loro famiglie e le comunità coinvolte, segnando la fine di un periodo di incertezza. Questa svolta evidenzia l’impegno delle autorità e la speranza di un ritorno alla normalità per le persone coinvolte.

(Agenzia Vista) Roma, 12 gennaio 2026 "Alberto Trentini e Mario Burlò sono liberi e torneranno a casa. È una notizia che ci riempie di gioia e si somma alla gioia provata nelle scorse ore per la liberazione di altri nostri connazionali. Trentini e Burlò riabbracceranno presto le loro famiglie che in questi mesi hanno sofferto molto. Il risultato è frutto del lavoro discreto ma efficace non solo del Governo, ma della rete diplomatica e dell'intelligence. Ringrazio i servitori dello Stato che hanno dato un contributo per raggiungere l'obiettivo. Continuiamo a lavorare senza sosta sulla collaborazione con Caracas per avere altri sviluppi positivi.

