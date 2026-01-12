Meloni | l’Italia non smette di sostenere il legittimo desiderio di libertà del popolo venezuelano video

Giorgia Meloni ha condiviso sui propri canali social la soddisfazione per il rientro in Italia di Trentini e Burlò, cittadini italiani detenuti in Venezuela. La presidente del Consiglio ha inoltre ribadito l’impegno dell’Italia nel sostenere il legittimo desiderio di libertà del popolo venezuelano, sottolineando gli sforzi compiuti negli ultimi mesi per ottenere il rilascio dei prigionieri italiani nel regime di Maduro.

La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in un video postato sui canali social ufficiali, personali e di Palazzo Chigi, ha espresso soddisfazione per la liberazione e il ritorno in Italia di Trentini e Burlò, raccontando anche il lavoro svolto in questi mesi per restituire ai cittadini italiani prigionieri nelle carceri venezuelani sotto il regime di Maduro. Il testo integrale del video-messaggio. «Alberto Trentini e Mario Burlò sono liberi e torneranno a casa. È una notizia che ci riempie di gioia e che si somma alla felicità che abbiamo provato nelle scorse ore per la liberazione di altri nostri connazionali. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

