Melissari da oggi i bambini in classe a San Brunello chiedendo serenità senza polemiche

Da reggiotoday.it 12 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Oggi, i bambini della scuola Melissari-Eremo di San Brunello hanno iniziato le lezioni nella loro nuova sede. La loro presenza segna una fase di stabilità dopo le recenti polemiche che hanno coinvolto anche la prefettura. Un passaggio importante per garantire un ambiente sereno e positivo per gli studenti, in un contesto che punta alla tranquillità e alla continuità dell’attività scolastica.

Stamattina sono entrati nella loro nuova sede scolastica a San Brunello i bambini della Melissari-Eremo, al centro di un caso che la scorsa settimana ha interessato anche la prefettura. Proprio grazie alla mediazione della prefetta Vaccaro, il trasferimento dal plesso Eremo di via Cardinale. 🔗 Leggi su Reggiotoday.itImmagine generica

