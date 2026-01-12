Melendugno cuore e orgoglio | Trento passa al tie-break in un Palasport da brividi
Nel Palasport “San Giuseppe da Copertino” di Melendugno, si è vissuto un incontro di grande intensità tra Trento e la squadra locale. Dopo una partita combattuta, il match si è deciso al tie-break, regalando ai presenti un momento di grande suspense. Un evento che ha sottolineato l’importanza dello sport come momento di condivisione e passione, senza eccessi, in un ambiente rispettoso e dedicato alla valorizzazione delle eccellenze sportive locali.
MELENDUGNO - C’è un’elettricità speciale che avvolge il Palasport “San Giuseppe da Copertino” di Lecce. Non è una domenica come le altre: è il giorno in cui la Narconon Volley Melendugno sfida il proprio destino contro una delle nobili del volley italiano, l’Itas Trentino. È il replay di un. 🔗 Leggi su Lecceprima.it
Leggi anche: Melendugno cede al tie-break 2-3 davanti al tenace Club Italia, ma conquista un punto prezioso
Leggi anche: Sviluppo Sud Catania beffata al tie-break nella gara d'esordio: Macerata passa 3-2 al PalaCatania
Melendugno, cuore e orgoglio: Trento passa al tie-break in un Palasport da brividi; Cuore e carattere, l’Itas Trentino espugna Lecce dopo oltre due ore di battaglia.
Melendugno, cuore e orgoglio: Trento passa al tie-break in un Palasport da brividi - C'è un'elettricità speciale che avvolge il Palasport "San Giuseppe da Copertino" di Lecce. corrieresalentino.it
Impresa Melendugno che va a vincere a Trento - Grande impresa della Narconon Melendugno che, nell'anticipo dell'8a di andata, si impone al tie break 2- corrieredellosport.it
Il big match di Trento lo vince Melendugno - 24 nel quarto set, l’Itas Trentino trova le energie per allungare la sfida fino al tie break, inchinandosi dopo quasi due ore e mezza ... tuttosport.com
| A2 FEMMINILE Cuore e carattere, l’Itas Trentino espugna Lecce dopo oltre due ore di battaglia: Melendugno cade al tie break sotto i colpi di Lazda e Pamio, rafforzato il secondo posto in classifica nel girone A ad un turno dal termine della Regular Seas - facebook.com facebook
| A2 FEMMINILE Cuore e carattere, l’ #ItasTrentino espugna #Lecce dopo oltre due ore di battaglia: #Melendugno cade al tie break sotto i colpi di Lazda e Pamio # #trentinonelcuore # #trentinovolley x.com
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.