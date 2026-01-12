Melendugno cuore e orgoglio | Trento passa al tie-break in un Palasport da brividi

Nel Palasport “San Giuseppe da Copertino” di Melendugno, si è vissuto un incontro di grande intensità tra Trento e la squadra locale. Dopo una partita combattuta, il match si è deciso al tie-break, regalando ai presenti un momento di grande suspense. Un evento che ha sottolineato l’importanza dello sport come momento di condivisione e passione, senza eccessi, in un ambiente rispettoso e dedicato alla valorizzazione delle eccellenze sportive locali.

