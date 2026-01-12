' Mele d' Oro i Vestiti speciali dell' Imperatore' a Europa Teatri

Da parmatoday.it 12 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 18 gennaio 2026, alle 16:30, Europa Teatri presenta

Domenica 18 gennaio 2026 alle ore 16:30 Europa Teatri torna in scena con una delle nuove produzioni per ragazzi, Mele d'OroI Vestiti speciali dell'Imperatore, idea e regia di Chiara Rubes, con Leonardo Benassi, Eleonora Bertani, Giovanni Panizzi, testo di Paola Silva, collaborazione artistica. 🔗 Leggi su Parmatoday.itImmagine generica

Leggi anche: Dallo Zecchino d'oro al sold out nei teatri. Carolina Benvenga ritorna a Napoli

Leggi anche: Stagione d’oro per i comici italiani: Zalone, Siani e Salemme conquistano cinema, televisioni, teatri e incassi

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.