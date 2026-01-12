Mei Pres Fidal | Sosterremo Jacobs Olimpiadi? Prima vinca gli Europei

Stefano Mei, presidente della Fidal, ha confermato il sostegno alla crescita di Marcell Jacobs, sottolineando l’importanza di concentrarsi prima sugli Europei e poi sulle Olimpiadi. La federazione italiana punta a consolidare il percorso dell’atleta, definendo i prossimi obiettivi e gli impegni fondamentali per il suo sviluppo, mantenendo un approccio strategico e realistico nel percorso verso il massimo risultato internazionale.

Stefano Mei ha chiarito la situazione relativa Marcell Jacobs e il sostegno della Federazione: i prossimi passi e gli obiettivi in cantiere La corsa per l’oro di Marcell Jacobs è stata fulminante, impetuosa e storica. Ma non è facile confermarsi a certi livelli, soprattutto non è semplice farlo se devi essere sempre tra i migliori . 🔗 Leggi su Sportface.it Leggi anche: “Mi sento preso in giro, non interesso alla Fidal. C’è invidia incredibile”: il duro sfogo di Jacobs Leggi anche: Marcell Jacobs, Mei: “Stupito e preoccupato dalle sue parole” Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Buon Anno da FIDAL Lazio! Il Comitato Regionale FIDAL Lazio, con in testa il presidente Fabio Martelli, augura a tutti un sereno 2026. Tanti auguri alla grande famiglia dell'atletica regionale per un felice Anno Nuovo! #atletica #italia #atleticaitaliana # - facebook.com facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.