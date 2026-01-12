Meghan Markle torna in Gran Bretagna | è la prima volta dopo quattro anni

Meghan Markle tornerà in Gran Bretagna la prossima estate, segnando il suo primo viaggio nel paese dopo quattro anni. Questo ritorno suscita interesse e attenzione, offrendo un'occasione per riflettere sui cambiamenti avvenuti nel tempo. La sua visita rappresenta un momento di confronto e di riavvicinamento con il pubblico britannico, in un contesto di continuità e di evoluzione personale.

(Adnkronos) – Meghan Markle tornerà la prossima estate in Gran Bretagna per la prima volta dopo quattro anni. Se, come previsto, al secondogenito di re Carlo verrà concessa la sicurezza, la duchessa del Sussex accompagnerà il il principe Harry a un evento degli Invictus Games a Birmingham. Secondo il Sun, dopo aver accompagnato il marito

Meghan Markle tornerà nel Regno Unito con Harry: sarà agli Invictus Game (dove il principe vorrebbe anche Re Carlo) - Dopo 4 anni e innumerevoli controversie, Meghan Markle tornerà la prossima estate in Gran Bretagna insieme al marito, il principe Harry.

È ufficiale: Meghan Markle torna a Londra! Ecco tutti i dettagli del suo viaggio - Meghan Markle è pronta a rientrare in Regno Unito per un evento degli Invictus Games, a condizione che venga ripristinata la sua protezione

