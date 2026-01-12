Megabox Le tigri firmano l’ottava meraviglia

Nel match tra Megabox Le Tigri e Volley 2 Megabox 3, le tifoserie hanno assistito a una partita equilibrata. Le Tigri hanno mostrato determinazione, con prestazioni importanti di Manfredini e Meli, mentre Volley 2 Megabox ha risposto con impegno, evidenziato da Kipp e Weske. La sfida ha confermato l’equilibrio tra le due squadre, offrendo un confronto appassionante e deciso sul campo.

VOLLEY 2 MEGABOX 3 VOLLEY: Bolzonetti 14, Meli 14, Kipp 10, Mlejnkova 7, Manfredini 17, Eze 4; Armini (L), Carraro, Weske 7, Ferrario, Mosser 2, Montalvo 1, Micheletti. N.e. Strubbe (L). All. Cervellini. MEGABOX ONDULATI DEL SAVIO VALLEFOGLIA: Giovannini 9, Butigan 6, Lázaro, Omoruyi 4, Candi 9, Bici 22; De Bortoli (L), Ungureanu 21, Carletti, Bartolucci 4, Stoyanova, Thokbuom 1. N.e. Feduzzi, Kovaleva (L). All. Pistola. Parziali. (25-21, 25-18, 12-25, 24-26, 12-15). Arbitri: Nava e Pozzato. Note Spettatori 1538. Durata set: 28', 25', 23', 33', 19'. Tot. 143'. Ecco l' ottava meraviglia. Una Megabox Ondulati del Savio Vallefoglia infinita prosegue la sua serie positiva (in campionato è l'ottava vittoria consecutiva) e strappa una vittoria su un campo difficile contro un'avversaria che ha fatto sudare tutte le big.

